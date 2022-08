Mostra del Cinema al via: Hillary Clinton a sorpresa sul red carpet Foto

VENEZIA - Red carpet ancora più internazionale per l'inaugurazione della Mostra del Cinema di Venezia oggi, 31 agosto, al Lido: sul tappeto rosso ha sfilato anche Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente americano Bill Clinton ed ex segretaria di stato con Barack Obama. La Clinton è in questi giorni a Venezia per ritirare un premio istituito da Diane von Fürstenberg. L'arrivo di Hillary è stato salutato da cori e applausi da parte delle centinaia di persone presenti davanti al red carpet. L'ex first lady, vestita con un abito lungo color celeste acquamarina, è stata accolta dal ministro della cultura Dario Franceschini, dal presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, e dal direttore della Mostra, Alberto Barbera.

I rumors sono stati così confermati: sul red carpet inaugurale è apparsa a sorpresa anche Hillary Clinton, la cui presenza è stata anticipata da un vasto quanto discreto piano di sicurezza. L'ex first lady americana ha sfilato sul tappeto rosso al fianco del ministro della Cultura Dario Franceschini, salutando il foltissimo parterre di fotografi e cameraman. La Clinton, ammirata per la sua tunica celeste chiaro e scarpe basse glitterate, ha scherzato con i fotografi mostrando il pollice alzato in segno di 'ok' prima di entrare in sala per la cerimonia inaugurale.

Le autprità

Tra le figure istituzionali presenti all'inaugurazione il ministro della Cultura, Dario Franceschini, il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia (qui sotto in foto con la moglie e la madrina Rocio Morales).