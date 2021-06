Miss Venice Beach fa 11, il via da Jesolo. Ecco tutte le date e il programma

Ne sono passati di anni dalla prima edizione di MissVeniceBeach, il concorso talent che, attraverso un tour lungo le più affascinanti e rinomate località balneari del Veneto, elegge la ragazza più bella dell’estate. Un contest unico nel suo genere che da 11 edizioni ha l’abilità di unire moda, spettacolo e tradizione, dando spazio e promuovendo le località turistiche coinvolte e le sue aziende. Raccontato in ogni serata dalla patronne del concorso Elisa Bagordo, legatissima a Venezia e alle sue eccellenze: “E' un onore poter promuovere il nostro territorio e ancor di più il made in Veneto e il made in Italy.”

L’edizione 2021, che va in scena dal 2 luglio fino a metà settembre, sarà come sempre ricca di sorprese e interessanti novità. Uno spettacolo coinvolgente arricchito da dirette web e daytime settimanali su radio WoW e l’emittente CafeTv24. Un Reality di 4 giornate esclusive per tutte le finaliste che parteciperanno alla finale, ospiti nella cornice del Mosella Suite Hotel di Sottomarina: una scuola - trasmessa in tv - che insegnerà loro le basi per entrare nel modo dello spettacolo ed eleggerà le miss più talentuose per lavorare con i partner del concorso. MissVeniceBeach si conferma un format di successo, che regala ogni anno tante emozioni sia alle ragazze che al pubblico.

L’undicesima edizione del talent ripartirà da piazza Aurora di Jesolo venerdi prossimo, 2 luglio, alle 20.30 grazie all’importante collaborazione con il comune di Jesolo. Sono già tantissime le ragazze iscritte al concorso ma solo 15 di loro passeranno la preselezione per la tappa in programma. Ogni miss ha preparato un video di presentazione dove si racconta ed esprime la sua personalità, sarà il pubblico del web a decidere, e a regalare 3 punti extra alla miss che più si è impegnata a realizzare la sua clip. Niente paura chi non passa al primo turno può sempre riprovarci per la tappa successiva. Le 15 selezionate si sfideranno sul palco e saranno giudicate secondo 3 criteri: personalità, portamento e posa fotografica.

Anche quest’anno 5 le fasce messe in palio dai partner assegnate da una giuria tecnica e popolare. Le sfide non finiscono presenti anche due fotografi che racconteranno secondo il loro obbiettivo la serata a colpi di click, solo una però sarà la foto scelta e messa al voto dalla giuria popolare che alla fine del tour decreterà il fotografo più bravo regalandogli cosi l’onore di realizzare il nuovo calendario 2022, i fotografi in sfida a Jesolo sono Andrea Pegoraro di Vicenza e Federico Scarsetto in arte “Fedro” di Verona. Non c’è due senza tre ed ecco la terza sfida che vi terrà tutti incollati alla sedia o alla diretta web gestita da Mario Bonesi e il suo Blog GidiferroTeam. Due cantautori presenteranno il loro inedito e un giudice speciale assieme al pubblico sceglieranno chi passerà allo step successivo. Un’occasione speciale per mettersi in gioco e dimostrare ciò che si vale. Un evento per tutta la famiglia allietata non solo dallo spettacolo ma anche dal villaggio delle miss accanto al palco ricco di stand di promozione gastronomica, della bellezza e benessere con lo staff di Eywa Sport&Spa e con l’esposizione delle ultimissime arrivate da casa Jeep del parco auto di Campello Motors.

Presenti sul palco tutte le miss Fasciate dell’edizione 2020 ognuna con dei compiti ben stabiliti, Camilla Baldini l’etoile di Missvenice ci delizierà con dei passi a due davvero esclusivi, Susanna Milosavljevic la Reginetta in carica affiancherà la presentatrice Elisa Bagordo sul palco, Ananstasia Nicoletti la miss dedicata ai social, Marzia Colonna nello stand di consorzio sigillo Italiano, Greta Vanin ai motori di Campello Motors, Matilde Barrison e Aurora Maglione all’accoglienza. Un appuntamento da non perdere.