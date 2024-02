Miss Giappone si "dimette", l'ucraina Karolina Shiino confessa: «Ho mentito»

Karolina Shiino, la prima Miss Giappone nata in Ucraina, ha rinunciato alla sua corona a seguito allo "scandalo" dopo la rivelazione di una relazione con un medico sposato, fatta dal tabloid Shukan Bunshun. La notizia ha destato scalpore in Giappone, dove mai prima d'ora una Miss aveva rinunciato al titolo. Inizialmente difesa dagli organizzatori del concorso, Shiino ha ammesso la verità e si è scusata: «Sono davvero dispiaciuta per il grosso guaio» e per aver «tradito tutti coloro che mi hanno sostenuta». La modella, che aveva vinto il titolo il 22 gennaio, era stata al centro dell'attenzione anche per il dibattito sull'identità nazionale giapponese e il concetto di bellezza nipponica, dovuto alle sue origini ucraine. Ora, il Giappone attende il 2025 per la proclamazione di una nuova Miss.