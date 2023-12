Alessia Alberti nuova reginetta del Natale: la 24enne veneziana fa la hostess e la modella

JESOLO - E' Alessia Alberti la nuova Reginetta di Jesolo. La sua elezione è avvenuta nei giorni scorsi al Villaggio di Natale. Alessia ha 24 anni e viene dal lido di Venezia e fa la hostess e modella. «Quest'anno spiega Oscar Cacace, patron dell'evento che segue anche l'animazione al Villaggio - abbiamo deciso di inserire il nostro format della Reginetta nel contesto del Villaggio di Natale di Jesolo.

L'obiettivo è quello di arricchire il più possibile il programma del villaggio, per dare ai nostri ospiti ogni fine settimana qualcosa di diverso. Ci stiamo riuscendo nel migliore dei modi e di questo ne siamo molto contenti. Ricordo che nei giorni scorsi, all'arrivo del Babbo Natale, erano presenti due renne vere fatte arrivare apposta per i bambini: è stata una circostanza rara». L'animazione prosegue tutti i giorni fino al 7 gennaio. Tra i prossimi appuntamenti, oggi alle ore 15.30 ci sarà il saluto di Babbo Natale con tutti i folletti e Grinch. Il 26 dicembre ci sarà la prima tappa di Talent, un concorso canoro per bambini e teenager, il 27 dicembre il "Game Show" con i folletti di Babbo Natale e baby dance. Il 30 dicembre ci sarà invece lo spettacolo di "Jenny e Morris Fakir Show" e animazione, mentre per il 31 dicembre le casette saranno aperte ad oltranza con una festa di capodanno ideata da Fabrizio "Bicio" Fabbro, noto barman jesolano. Anche in questi giorni sono migliaia le persone che stanno visitando l'area del mercatino, tra le novità le casette del chiosco Veliero e quella di Zio Berto.