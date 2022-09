Miss Venice Beach, ecco le 28 finaliste in passerella a Sottomarina

CHIOGGIA - Una settimana da reality ospiti nelle location del Mosella Suite Hotel e Le Tegnue di Sottomarina: ecco cosa attendono le 28 finaliste del talent e beauty contest di MissVeniceBeach che da 12 anni spopola nelle spiagge della riviera veneta alla ricerca della miss che rappresenterà la città di Venezia nel mondo, una scuola per le concorrenti che impareranno ad avere più fiducia in se stesse e a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: «Insegnamenti che gli serviranno anche nella vita di tutti i giorni non solo nella moda», speiga la patron Elisa Bagordo «ogni giorno tantissimi appuntamenti con le lezioni più svariate dalla consulente d’immagine con la lezione di armocromia a quelle di fitness e nutrizione, passando per quelle di portamento e presenza scenica. Le ragazze impareranno a gestire la loro personalità migliorandosi e valorizzandone i punti di forza, è si perché questo mondo, non tutti lo sanno, ma ha bisogno di tantissima preparazione per essere sempre al top».

14 padovane, 9 veneziane, 4 trevigiane e 1 vicentina ecco le bellissime concorrenti selezionate nelle più belle spiagge del Veneto: nella tappa di Jesolo passano il turno Anastasia Orrù 18enne di Ceggia (Ve), Gioia Ewere Ojoh 17 anni di Povegliano (Tv), Martina Evatore 20anni di Padova e Gioia Temporin 19 anni di Terradura (Pd); nella tappa di Caorle Martina Pistollato 18 anni di Mira (Ve), Laura Colomba 20anni di San Giorgio delle Pertiche (Pd), Aurora Stocco 16 anni di Villa del Conte (Pd) e Sara Fazi 20anni di Conegliano (Tv); passiamo alla selezione del Lido di Venezia che premia Asja Bevere 21 anni di Bassano (Vi), Ana Maria Colun 19 anni di Campalto (Ve), Laura Marzaro 23 anni di Scorzè (Ve) e Asia Pezzan 16 anni di Chioggia (Ve); a Sottomarina passano il turno Alessia Gaiani 19 anni di Padova, Laura Libbi 17 anni di Camponogara (Ve), Giulia Pampagnin 18enne di Padova, Nicole Perlini 19 anni di Mestre; Bibione vede in finale Jelena Tufonic 21 anni di Musile di Piave (Ve), Ouiam Tanji 17enne di Piove di Sacco (Pd), Arianna de Vallier 16 anni di Bonisiolo (Tv) e Ilary Bellotto 18 anni di San Pietro di Feletto (Tv); l’ultima tappa di Rosolina Mare vede vincere quattro padovane Elena Porta 18 anni di Albignasego (Pd), Elena Cavazzina 18 anni di Tribano (Pd), Sara Fortin 16 anni di Cartura e Martina Sartorato 17 anni di Casalserugo (Pd); le fasce extra ottenute tramite il web e promosse dai media partner sono andate a Beatrice Zadoina per Gidiferro team 17 anni di Mestre (Ve), Vanessa Galli Miss Gazzettino 15 anni di Agna (Pd), Giorgia Benetazzo 21 anni di Solesino (Pd) ed infine miss radio Wow a Veronica Giada Trabujo 18enne di Piove di Sacco (Pd).

Giornate intense per le aitanti miss che si dovranno destreggiare tra dirette e daytime, le registrazioni di missAvventura e il salotto delle miss spiate h24 dagli occhi indiscreti delle elecamere… per non perdere nemmeno un minuto della vita da miss seguite i social dedicati al concorso e la pagina youtube di Missvenicebeach dov’è possibile curiosare anche sulle edizioni precedenti.

Si avvicina l’attesissima finale per l’12a edizione del concorso in programma per domenica 11 settembre nella splendida cornice del Mosella Suite Hotel un’incantevole serata di gala a bordo piscina sotto le stelle nella quale è prevista una cena a base dei prodotti d’eccellenza del nostro territorio dalla carne a marchio Consorzio Sigillo Italiano, ai prodotti ittici de iPescaOri, i fasolari di Chioggia e gl’insostituibili “Buoni del mare Coraya” a pesca Msc con i vini della cantina Fioravanti Onesti e con la collaborazione dell’Associazione albergatori e il consorzio Lidi di Chioggia.

Conduzione e presentazione sono affidati all’unica e inimitabile Elisa Bagordo patron e organizzatrice della manifestazione, ad arricchire lo spettacolo le madrine seguite dalla coreografa Sara Giurin : Emma Rossato, Carlotta Callegaro, Alessia Alberti, Giorgia Giaciglio, Alessia Leon, Diletta Tosetto, Daiana Guin, Aisha Trevisiol, Eleonora Paodan. Le miss in gara realizzeranno il video della sigla con il nuovo brano inedito “Demone” vincitore della sfida tra cantanti vinto dalla cantautrice Hazuna alla regia e riprese il giovane e bravo Giampietro Meneghini e le telecamere di Gidiferro Team. Poker d’assi quello dei professori che quest’anno saranno a disposizione delle concorrenti: Elena Libanori consulente d’immagine e coach di Armocromia, Luana Burigotto insegnante di Makeup e visagista, Cristian Perin coach di Qm Accademy per l’hair style, Sandra Baggio insegnante di portamento e passerella, Arianna Casson con Cristian Bertuzzi guru del fitness e nutrizione e dulcis in fundo la show girl Elisa Bagordo per il corso di presenza scenica e presentazione che seguirà e sosterrà le miss tutti i giorni. Un’ atmosfera magica sulla passerella a filo d’acqua per le 28 miss che sfileranno con i bikini Gelee i preziosi della gioielleria Leonardo Gioielli, le creazioni moda di Les Amis Boutique e Dody Fashion con le borse firmate BGHY , i bijoux di Lilith bijoux e le acconciature di Qm Vision con Davide d’Alessio. Una serata che punta alla territorio e alla salvaguardia dell’ambiente grazie anche all’esposizione delle vetture green di Campello Motors.