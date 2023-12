SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Una miss a quattro zampe è il nuovo orgoglio giustinense. Si chiama Barone Rosso Tirana la reginetta nel mondo delle bovine da latte che domenica scorsa, durante l’International Dairy show a Cremona, si è classificata al terzo posto tra le “Red Holstein” (vacche di razza Frisona) della sua categoria provenienti da tutta Europa. Una “miss” nata e cresciuta nella società agricola Ballan in via Don Giuseppe Lago e recentemente, da qualche mese, allevata nella società agricola “Le rose” di Gazzo Padovano. Un’affermazione prestigiosa per lo splendido animale che ha gareggiato con vacche da tutti i paesi del continente. La fiera di Cremona è la manifestazione più importante per la vacca da latte in Italia e quest’anno è arrivata alla sua 78^ edizione.

AL SETTIMO CIELO

Estremamente contento e gratificato del terzo posto europeo è il titolare dell’azienda Ballan: «Da mio nonno Eliseo e mio papà Roberto ho imparato tanto su come allevare questi meravigliosi animali - ammette emozionato il giovanissimo Alberto Ballan, al concorso domenica a Cremona - vedere una vacca nata a casa nostra partecipare ad una competizione così importante ci riempie di orgoglio e ci sprona ad andare avanti in questo lavoro non sempre semplice». Ugualmente felice e soddisfatto è il conduttore della società agricola “Le Rose” di Gazzo: «Siamo molto contenti di aver portato Barone Rosso alla fiera di Cremona - afferma Alessandro Tognato - assieme a papà Franco e mamma Chiara abbiamo comprato questa spettacolare bovina qualche mese fa dalla famiglia Ballan che ringrazio. Subito ho notato in Barone Rosso delle caratteristiche diverse dagli altri animali, quindi abbiamo deciso di partecipare a questa importante manifestazione. Il risultato è sorprendentemente positivo e il merito, oltre all’animale, va a coloro i quali l’hanno fatta crescere». Sulla serietà e professionalità dell’azienda Ballan interviene anche il sindaco Moreno Giacomazzi: «Conosco personalmente i Ballan - sostiene il primo cittadino - sono un’impresa storica del nostro comune che abbiamo anche recentemente premiato assieme al vicesindaco Raffaela Cagnin per gli oltre quarant’anni di attività. Ogni qualvolta che vedo un’azienda agricola o partecipo a qualche incontro del settore resto sempre emozionato e meravigliato dalla passione e da quante competenze hanno i nostri agricoltori». Alla kermesse lombarda ha partecipato direttamente l’assessore Federico Marconato che ha assistito alla premiazione di questa meravigliosa mucca. «Sono entusiasta anch’io - confessa l’assessore - gioisco soprattutto per chi lavora con passione e grandi capacità come la Ballan, uno dei fiori all’occhiello delle nostre aziende».