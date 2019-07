​Miss Italia sbarca a Venezia e Mestre. Gran finale a Jesolo

di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Mancava la conferma, arrivata con una firma che ha riportatoE la decisione, inevitabilmente, ha avuto effetti a cascata fissando nel marmo di un contratto (che verrà sancito tra lunedì e martedì, ndr) il ruolo centrale del Veneto nelle battute finali del concorso di bellezza più amato dagli italiani che quest'anno compie 80 anni e che per l'occasione è pronta a tornare sulla rete ammiraglia, come da accordo siglato ieri tra la Miren (la società organizzatrice dell'evento) e la Rai. Il prossimo a sedersi al tavolo, a inizio settimana, sarà quindi il Comune di, destinato a ospitare di nuovo ladi, in programma il 6 settembre. Ma il ritorno in Rai e, grazie a questo, una visibilità aumentata in maniera