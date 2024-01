MIRANO - Segue le indicazioni del navigatore che (però) sbaglia percorso: tir finisce fuori strada. Alle 22, di giovedì 18 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Caorliega a Mirano per un autoarticolato rimasto bloccato su una strada bianca dopo aver seguito le informazioni del navigatore.

Il camionista polacco tradito dalle indicazioni poche adatte al mezzo pesante è finito con le ruote fuori dalla strada bianca. I vigili del fuoco intervenuti dal locale distaccamento volontario e da Mestre con l’autogrù, hanno con delle fasce imbragato il semirimorchio rimentendolo in strada per poi farlo procedere in retromarcia e fargli guadagnare la strada principale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa.