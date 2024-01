Cavallino Treporti. Esce dallo studio del pediatra con la figlia in passeggino, mamma e bimba travolte da un furgone sulle strisce pedonali

CAVALLINO-TREPORTI - Mamma e figlia di tre anni travolte da un furgone.

Grave incidente stradale a Cavallino-Treporti. E' accaduto ieri pomeriggio attorno alle 17.45 lungo via Fausta. Il sinistro si è verificato nella zona di Ca' di Valle, a pochi metri di distanza dall'ex colonia Regina Mundi. Ed è da qui che provenivano mamma e figlioletta, entrambe di origini bengalesi e da qualche tempo residenti in Italia e nel litorale in particolare. Secondo una prima ricostruzione la donna era appena uscita dall'ambulatorio del pediatra con la figlia che in quel momento si trovava seduta nel passeggino. Le due stavano quindi per attraversare la strada sulle strisce pedonali ma proprio in quel momento sono state investite da un furgone di una ditta locale che stava procedendo in direzione Punta Sabbioni.

L'IMPATTO

Accortosi solo all'ultimo momento della loro presenza, l'uomo alla guida avrebbe fatto il possibile per evitare l'impatto, non riuscendoci e colpendo prima la donna e poi la piccola con la carrozzina spinta ad alcuni metri di distanza dal punto d'impatto. Agghiacciante la scena che si è presentata sotto gli occhi degli altri automobilisti, molti dei quali hanno subito pensato al peggio. Immediato l'allarme.

SUL POSTO

Sul posto si sono precipitate due ambulanze, una dei volontari della Croce Verde di Ca' Savio e una del pronto soccorso dell'ospedale di Jesolo. Mamma e bimba, hanno subito un brutto colpo ma non sarebbero in pericolo di vita. La donna, di circa trent'anni, pare abbia rimediato un trauma cranico, e per questo dopo le prime cure è stata trasferita all'ospedale di San Donà di Piave, mentre per la piccola, una volta stabilizzata, è stato deciso il trasferimento all'ospedale pediatrico di Padova dov'è stata ricoverata per essere sottoposta a tutti gli esami del caso.

A trasportarla è stato l'elicottero Leone 1 di Treviso Emergenza fatto alzare in volo dalla centrale operativa del 118 e atterrato in un vicino campo.

LA RICOSTRUZIONE

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato tutti i rilievi di legge. Nei prossimi giorni, in base agli elementi raccolti, definiranno l'esatta dinamica dei fatti al momento ancora in fase di ricostruzione. Per lo stesso motivo gli agenti hanno anche ascoltato la versione del guidatore che come da prassi è stato anche sottoposto all'esame dell'alcoltest che sarebbe risultato negativo. Sul posto per partecipare ai soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Jesolo e i volontari della locale protezione civile.

TRAFFICO BLOCCATO

Per permettere tutte le varie operazioni via Fausta è rimasta bloccata al traffico in entrambe le direzioni. Inevitabili, vista l'ora, i disagi, compresi quelli registrati alle linee del trasporto pubblico. La situazione si è normalizzata dopo oltre un'ora. La notizia dell'incidente ieri sera ha fatto in pochi minuti il giro di tutto il Comune, facendo preoccupare molti residenti.