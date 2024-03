Mirano, scoperto un distributore ambulante di carburante: era in un autocarro all'apparenza abbandonato

MIRANO (VENEZIA) - La Guardia di finanza di Venezia ha sequestrato un vero e proprio distributore abusivo ambulante di carburante. I Nei pressi di un'area industriale nel territorio del Comune di Mirano, i militari hanno notato, all'interno di un'area di sosta, un autocarro privo di targhe e in un apparente stato di abbandono ma all'interno del quale erano posizionati alcuni grandi serbatoi contenenti gasolio per autotrazione per circa 4.210 litri.

I successivi accertamenti hanno permesso di risalire al proprietario del mezzo, un romeno, titolare di una ditta di trasporti su strada, mentre è risultato impossibilità ricostruire l'origine e la tracciabilità del gasolio predisposto per la vendita.

La Procura della Repubblica di Venezia ha posto sotto sequestro il veicolo e il gasolio mentre il proprietario è stato denunciato a piede libero per violazioni in materia di accisa (sottrazione all'accertamento dell'accisa sui prodotti energetici).