MIRA - Il sindaco Marco Dori perde il portafogli, scattano le ricerche, per fortuna un onesto cittadino di Mira lo ritrova e glielo restituisce. Contento, il primo cittadino si fa un bel selfie con l'uomo e crea un post facebook ad hoc per ringraziarlo. "Grazie a Francesco Gianfrancesco, un cittadino di Mira che ha trovato per terra il mio portafoglio. Lo avevo perso davanti al teatro e me lo ha portato... ", ha scritto Dori sul social.