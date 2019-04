Shopping di lusso... tra le bancarelle: arriva il mercatino di Forte dei Marmi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIRA - Riviera Silvio Trentin a Mira si trasformerà domani, domenica, 28 aprile, in una boutique a cielo aperto con i prodotti, rigorosamente made in Italy proposti dagli Ambulanti di Forte dei Marmi. La mostra-mercato, proporrà dalle 8 alle 19, di fronte a villa dei Leoni e lungo riviera Trentin, stand con abbigliamento, pelletteria, articoli in cachemire, pellicceria, stoffe, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e creazioni di arte fiorentina proposti dai ambulanti toscani, costituitisi in Consorzio nel 2002. Un'associazione nata dall'unione dei migliori banchi dello storico e famoso mercato toscano e divenuto ormai un fenomeno economico e culturale. «Un evento straordinario, che per la prima volta arriva in Riviera del Brenta ha sottolineato Vanna Baldan, assessore al Commercio e alle Attività produttive che risponde all'obiettivo di fare da catalizzatore nei confronti non solo dei cittadini, ma anche dei turisti presenti in questo territorio. I