VENEZIA - Le migliori scuole del territorio per chi sceglie di proseguire con l'università sono il Majorana-Corner di Mirano (sia classico che scientifico) e il Galileo Galilei di San Donà. Invece, per chi preferisce indirizzarsi verso scuole con profilo più professionalizzante, spiccano l'Elena Cornaro di Jesolo, il Ponti di Mirano, il Leon Battista Alberti di San Donà di Piave e il Levi di Mirano. Secondo la Fondazione Agnelli, che ogni anno elabora i dati provenienti dagli studenti del territorio per dar vita all'eduscopio, la provincia si conferma anche per il linguistico, con l'Eugenio Montale, e il tecnico-economico o tecnologico (8 marzo-Lorenz). Spostandosi verso il centro città veneziano invece i valori si abbassano. Calano di poco per il Bruno-Franchetti (classico), di più se si considera il Marco Polo (terzo nella speciale classifica) però con molti meno studenti in grado di finire il ciclo in cinque anni. Mentre chi esce dal Foscarini fatica a ottenere gli stessi crediti di chi arriva da altri istituti.

Altra variabile che emerge è che, generalmente, gli istituti non statali non premiano per risultati una volta usciti dal ciclo delle superiori. Mediamente queste strutture occupano i posti più bassi della classifica dell'eudoscopio. Secondo lo studio, che tiene conto della media pesata tra crediti e valutazione, ma anche quanti diplomati finiscano il ciclo di studi senza bocciature, emerge che gli studenti del Majorana hanno registrato, una media accademica, una volta giunti all'università, di 27.23, registrando mediamente 72,75 per cento dei crediti. La media pesata attribuisce al Majorana un valore (chiamato indice Fga) pari a 74,82. Dati simili per il migliore liceo scientifico, il Galileo Galilei di San Donà di Piave, che registra 27,27 di media voto, con l'indicatore dei crediti ottenuti che registra un ottimo 77,41 su 100, mentre l'Fga è pari a 77,33. Anche in questo caso, le scuole della provincia vanno meglio di quelle del centro, sebbene le differenze non siano mostruose, ma anzi, stiano tutte nel giro di qualche punto percentuale. Più basse le valutazioni per gli altri istituti: "Scienze umane" premia il Giuseppe Veronese di Chioggia (24,99 la media voto degli studenti che frequenta l'università), lo stesso percorso, ma indirizzo economico-sociale, favorisce invece lo Srefanini, ma con valori più bassi (23,5 la media voto).

A "vincere" la speciale classifica dei linguistici è il Montale di San Donà, mentre al tecnico-economico e al tecnico-tecnologico è l'8 marzo-Lorenz di Mirano ad avere i voti più alti, anche rispetto all'unico liceo artistico del territorio, che come media voto registra il 25.

LE VARIABILI

Sono principalmente due invece le variabili che hanno caratterizzato l'analisi per le scuole ad indirizzo professionale, cioè indice di occupazione dei diplomati e coerenza tra studi fatti e lavoro trovato. Prendendo l'occupazione come il dato principale, i migliori istituti in questa categoria sono, per i servizi, il Cornaro di Jesolo (seguito da Musatti e Barbarigo), che segna 81,79 percento di occupazione a due anni dal diploma, con 57,62% di ragazzi che lavorano nel settore coerente con lo studio. Mentre per l'industria e l'artigianato il Ponti di Mirano (seguito da Edison-Volta e Mattei) si attesta su dati percentuali pari a 78,94 e 73,08% . Sulle scuole a indirizzo tecnico-economico la voce del padrone è del Leon Battista Alberti (75,11% di occupazione, 25,46 % di coerenza), seguito da Maria Lazzari di Dolo e Andrea Gritti di Venezia, mentre per le scuole ad indirizzo tecnico-tecnologico è il Levi di Mirano a segnare i valori più alti della provincia con 74,82 per cento di occupati e 54,4 di coerenza con il titolo di studio, seguito da Zuccante e Pacinotti di Venezia.

LE CLASSIFICHE

Per quanto riguarda il liceo classico, le prime posizioni della provincia veneziana sono occupate dal Majorana-Corner, Bruno-Franchetti e Marco Polo. Allo scientifico è il Galilei di San Donà il "pigliatutto", seguito dall'omonimo di Dolo e dal Majorana-Corner. Gli stessi istituti si giocano le prime tre posizioni anche per lo scientifico - scienze applicate, ma a classifica invertita. Al linguistico il Montale di San Donà la spunta di poco sul Majorana-Corner e sul Veronese di Chioggia. Scienze umane premia il Veronese, di poco superiore allo Stefanini di Venezia e il Galilei di Dolo. Spostandosi al tecnico-economico il podio è composto da 8 Marzo-Lorenz, Leon Battista Alberti e Francesco Algarotti, mentre al tecnico-tecnologico dopo il miranese 8 Marzo-Lorenz ci sono Carlo Zuccante di Venezia e Levi di Mirano.