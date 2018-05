Michele e il suo sogno: lascia il posto fisso da pompiere e diventa imprenditore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sogno di una vita si concretizza con un mega concerto nel suo locale., da circa 20 anni inseguiva il sogno di un locale tutto suo. Un imprenditore a tutti gli effetti, di quelli che rendono il Nordest così caratteristico.Turchetto, originario di La Salute di Livenza a San Stino,, lavoro per cui ha lasciato il cuore, per mettersi in gioco. Così ha iniziato a suonare e a cantare nelle più grandi piazze di Veneto e Friuli Venezia Giulia, arrivando poi nei locali alla moda e quindi anche in televisione. Una crescita professionale che con la sua bandlo ha visto protagonista di un successo dopo l'altro, tanto da toccare benche non ha eguali.Eppure Michele non si è fermato nonostante gli importanti traguardi raggiunti. "Nel cuore, oltre alla divisa da Vigile del fuoco, ho sempre avuto il progetto di un locale tutto mio - spiega il noto cantante - Ora finalmente posso iniziare questa mia nuova esperienza". Già perché dopo la banda, ecco in arrivo anche il "". Un locale davvero unico, in va Cadorna a, che dal caffè alla pizza, permetterà di ascoltare la buona musica dal vivo. E per l'inaugurazione non poteva che esserci la band di casa. Appuntamento per stasera alle 19 per il mega concerto dei Bacco X Bacco tra ospiti, autorità e la televisione.