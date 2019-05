Cede il terreno a Marghera: tram fermo due giorni

di Alvise Sperandio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARGHERA -e ilsperando che nel frattempo il maltempo dia tregua consentendo i lavori di ripristino e poi il riavvio della linea T2. Erano le 11.30 di ieri quando è scattato l'allarme per la buca che improvvisamente si è aperta a bordo strada, quasi all'incrocio con via Lavelli, pochi metri prima che i binari curvino a sinistra verso piazza Mercato. Il primo ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco Luigi Brugnaro che in quei frangenti era impegnato nel suo tour elettorale in giro per la provincia e ha così twitatto: Attenzione! Oggi in via Paolucci voragine sotto piattaforma.