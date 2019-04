Camion di Veritas danneggia i cavi, tram bloccato dalle cinque di mattina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Undanneggia i cavi,dalle cinque di questa mattina. Il danneggiamento è avvenuto in via San Donà all'altezza della rotatoria di via Martiri della Libertà, ma ha di fatto fermato tutte le corse del tram che non riescono ad uscire dal deposito di Favaro Veneto. A causare il guasto un camion gru di Veritas impegnato in una manovra. Sul posto sono intervenuti i tecnici, ma a metà mattinata il tram era ancora fermo. Attivati i bus sostitutivi per limitare i disagi.