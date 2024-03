MESTRE (VENEZIA) - Cedimento stradale oggi in via San Donà in direzione Favaro Veneto. Il cedimento è avvenuto in corrispondenza delle rotaie del tram, per questo sono state sospese la linea T 1 Favaro Venezia A/R e la linea T 2 Mestre centro Marghera A/R, per sopperire alla manza di mezzi è stato attivato il servizio sostitutivo con bus.