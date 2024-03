Mestre, cede la strada all'altezza delle rotaie, l'assessore Boraso: «Potrebbe essere collegato al collettore fognario» Video

MESTRE - Cedimento stradale oggi in via San Donà in direzione Favaro Veneto. «Si tratta - spiega nel video l'assessore alla Mobilità Renato Boraso​ - di un cedimento sul tratto stradale, stiamo ispezionando per capirne la ragione. Sembra sia collegato all'attività del collettore fognario. Ma dobbiamo capire come mai sotto ai binari del tram si è creata un'enorme voragine, ma dobbiamo capire per cercare una soluzione. Dovremmo creare un bypass perché è un punto molto delicato della viabilità». (intervista di Alvise Sperandio)

IL CEDIMENTO

Il cedimento è avvenuto in corrispondenza delle rotaie del tram, per questo sono state sospese la linea T 1 Favaro Venezia A/R e la linea T 2 Mestre centro Marghera A/R, per sopperire alla manza di mezzi è stato attivato il servizio sostitutivo con bus.