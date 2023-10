MESTRE - Lo storico tennis club Ct Davis, uno dei primi in città, creato dalla famiglia Rallo nella seconda metà degli anni 60 a due passi dal centro sopra un piccolo lotto di terra a Carpenedo, rinasce con l'arrivo di due nuovi soci e una ristrutturazione che coinvolge sia l'aspetto sportivo, sia quello conviviale con il proposito di unire innovazione, aggregazione e elevati standard dei servizi, e mira a farne un fiore all'occhiello per la cittadinanza e per gli appassionati degli sport di racchetta.

LE NOVITÁ

Un rinnovamento che coinvolge oltre ai tre campi da tennis, la costruzione di tre nuovi campi da padel e uno di pickleball, nuova disciplina, vera e propria scommessa, essendo uno sport già diffusissimo negli Usa ma in Italia ancora poco conosciuto. E poi un campo da calcetto e una piccola palestra. Un restyling dell'intera struttura, dotata di tre nuovi spogliatoi e che al suo interno ospita anche un'accogliente club house per i momenti di relax e i cui campi per l'inverno saranno coperti da una nuova tipologia di "palloni" alti ben dodici metri.

Il nuovo nome è "Davis Plus Center" per richiamare l'alta qualità e tecnologia dei materiali utilizzati, il nuovo stile del centro, riportando stile e colori "brandizzati" (il rosso vivo) del network Plus Center presente in numerose città del Triveneto con più di ventisei campi suddivisi fra i tre sport. Abram Rallo, erede del fondatore e appassionato di tennis, invita a provare il padel, disciplina che sta riscuotendo grande successo nel nostro paese (ma anche in città, vista la quantità di club che stanno "riconvertendo" i campi da tennis) e "che piace e diverte dal primo istante".

Facilmente raggiungibile, dotato di un ampio parcheggio adiacente ai campi e al nuovo ingresso da via Santa Maria dei Battuti dove passa la nuova pista ciclabile, il Davis Plus Center mira a diventare un punto di ritrovo, accogliente per tutti i mestrini, sportivi e meno sportivi, dai grandi ai più giovani per i quali sono previsti corsi di gruppo per tutte le discipline, ma pure lezioni individuali con insegnanti qualificati, numerosi tornei, "clinic", eventi e attività.

IL PICKLEBALL

Il grande augurio è che i nuovi utenti possano apprezzare anche il pickleball, vero esperimento e scommessa per il futuro che è uno sport ibrido a metà strada fra padel, tennis, badminton e ping pong. Presenti alla inaugurazione anche il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello che cita da subito "la vicinanza rispetto al centro cittadino e il caloroso e accogliente impatto dei colori della struttura" (il verde del prato, l'azzurro della struttura e i campi rossi realizzati in un nuovo materiale tecnico e che realmente catturano l'occhio) e la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, da sempre impegnata nella sensibilizzazione alla lotta contro il tumore al seno con l'"Ottobre Rosa" che vedrà una delle iniziative proprio al Davis Plus Center.