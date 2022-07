Mestre, pestaggio furioso in via Piave: calci e pugni in strada. Il video choc del residente e le nostre interviste ai cittadini allarmati

MESTRE - Un pestaggio furioso in via Piave a Mestre. Le immagini inedite e raccapriccianti sono state girate da uno dei residenti della zona e inviate al Gazzettino.it. Nel video, un gruppo di ragazzi si picchia furiosamente: calci e pugni in mezzo alla strada, dove in quel momento sarebbero potuti passare famiglie con bambini.

«Basta siamo esausti, servono più controlli», è l'allarme lanciato dagli abitanti della zona, ormai nota alle cronache per le storie di degrado legate allo spaccio. «È una schifezza, ogni giorno troviamo persone buttate in terra con i loro bisogni», spiega ai nostri microfoni un'altra residente.

Le fa eco un altro residente: «Ogni sera uno spettacolo diverso, scazzottate, occupazioni del suolo. Non solo. Persone tossicodipendenti si vengono a lavare alla fontanella di via Piave, anche davanti ai bambini».

Da giugno a settembre, nel parco della si svolge la rassegna culturale "Via Piave - Giardini musicali", un primo passo per la riqualificazione del quartiere. Ma la protesta dei residenti continua: «Servono più controlli».



(servizio di Emiliana Costa)