Mestre. I "Mici del Forte" in aiuto agli animali più bisognosi: decine di bancali carichi di cibo destinato a strutture e associazioni

MESTRE - Sarà un Natale dal sapore diverso quello degli animali bisognosi. Ospitati in strutture o che condividono la casa con famiglie del territorio veneziano in difficoltà economica, a loro si rivolge la nuova impresa voluta dall'associazione "I Mici del Forte", onlus che con il presidio a Forte Marghera segue circa duecento gatti all'interno dell'oasi felina.

Partner in questa missione solidale è la Finesso Trasporti Spa, azienda padovana che ha creduto nell'operazione grazie alla sensibilità del suo direttore commerciale Paolo Falferi e ha messo a disposizione merci e mezzi per un avvio dell'iniziativa.

IMPEGNO QUOTIDIANO

Al lavoro quotidiano, senza orari né giorni festivi, dei volontari si aggiunge a ridosso delle festività una nuova decisione che sta portando a concentrare negli spazi dell'associazione decine di bancali carichi di cibo. Sono destinati a raggiungere alcuni canili individuati sulla base di attente verifiche sullo stato di criticità e di bisogno. I primi tredici quintali di cibo hanno già raggiunto una struttura del beneventano, in cui sono ospitati circa duecento molossoidi.

Altri cinque quintali sono arrivati fra Piacenza e Verona, a sostegno di altre associazioni.

L'operazione sta per superare anche i confini nazionali, con una corposa spedizione destinata a raggiungere nei prossimi giorni la Bosnia. La sensibilità dell'associazione "I Mici del Forte" non prescinde dai bisogni del territorio in cui opera. Dopo un attento vaglio delle richieste che stanno giungendo a Forte Marghera, sono già iniziate le distribuzioni a supporto delle famiglie della provincia di Venezia che possiedono animali d'affezione, ma che si trovano in condizioni di indigenza economica. Il cibo raccolto è "pet food" rimasto nella disponibilità della Finesso Trasporti, ma eliminato dai canali di vendita ordinari perché troppo vicino alla data di scadenza, contenuto all'interno di imballaggi rovinati, o rifiutato e non recapitato al mittente. L'onlus "I Mici del Forte" garantisce sul terrirotorio una serie di azioni di fondamentale importanza per la tutela del benessere animale, per la prevenzione del randagismo e il contrasto al maltrattamento.

SOLIDARIETÀ

L'associazione unita dall'eguale sensibilità verso i valori della solidarietà e della sostenibilità a Finesso Trasporti, garantirà un Natale sereno agli amici a 4 zampe in difficoltà.