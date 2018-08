Traslocano e abbandonano la gattina nella casa vuota

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARGHERA - Riempiono scatoloni, smontano i mobili, fanno le valigie e traslocano portando via tutto. No, quasi tutto, perché in quella casa di Marghera hanno lasciato solo qualche arredo e una gattina. Sì, una micia di circa dieci mesi, abbandonata due settimane fa in una casa vuota con una sola finestra aperta che dà sul terrazzino al quarto piano. I suoi ex padroni si erano premurati di lasciarle solo qualche ciotola di cibo e un po' d'acqua. Ed ora quella gattina é sparita, con i vicini che si sono mobilitati per cercarla, temendo che sia caduta dal quarto piano per poi essersi nascosta da qualche parte per curarsi le ferite.