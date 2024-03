Mestre. "Marco Polo a pedali", l'impresa di Alberto e Dino in bici da Venezia a Pechino

MESTRE - Venerdì 1 marzo alle ore 18.00 presso Forte Marghera, nella Sala Conferenze A dell’Edificio 53, avrà luogo "Marco polo a pedali - Serata di presentazione", appuntamento organizzato dal Comune di Venezia, nell’ambito del progetto "Venezia in Bici" che favorisce la promozione della mobilità sostenibile e della ciclabilità urbana.

MARCO POLO A PEDALI

"Marco Polo a pedali" è la spedizione ciclistica che partirà il prossimo 25 aprile 2024 da Venezia con destinazione Pechino, nella quale due ciclisti veneziani, Alberto Fiorin e Dino Facchinetti, rispettivamente presidente e segretario della storica Società Ciclistica Pedale Veneziano 1913, vogliono rendere omaggio all'esploratore e concittadino veneziano in occasione delle celebrazioni del settimo Centenario della morte che verrà celebrato in Italia e in tutto il mondo, a dimostrazione di quanto sia stata importante e universale la sua figura di viaggiatore che è stato un ponte di cultura tra mondi e popoli differenti.

La serata di presentazione, facente parte del palinsesto "Le Città in Festa" è organizzata in collaborazione con la S.C.

Pedale Veneziano 1913 e FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ed è inserita nel calendario di eventi sostenuti dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni della morte di Marco Polo.

All'appuntamento sarà presente l'Assessore Paola Mar, che porterà i saluti del Sindaco, Luigi Brugnaro, e il sostegno dell'Amministrazione comunale a questa epica avventura.

L’obiettivo dei due veneziani esploratori in bicicletta è di raggiungere la capitale della Cina partendo dalla città lagunare lungo quel percorso praticato oltre sette secoli fa dal nostro celebre concittadino, percorso ricchissimo di suggestioni storiche (antiche e recenti) essendo stato crocevia di mondi, popoli e culture ricchissime e diverse, basilari per lo sviluppo e la civiltà dell’uomo. Verrà portato quindi un messaggio di pace e di solidarietà ai popoli e ai paesi attraversati lungo il tragitto di quasi 12.000 chilometri che verrà coperto in circa 100 giorni attraverso Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbajan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan e Cina.