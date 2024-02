Cinquecento chilometri e 7mila metri di dislivello, l'avventura di Gianluca da Spinea a Fuerteventura in bici. Il motivo è nobile

SPINEA - È cominciata ieri l'avventura, a carattere benefico, del 40enne ciclista di Spinea Gianluca Curti, che per sette giorni sarà impegnato a raggiungere in bicicletta Fuerteventura, la seconda più grande isola delle Canarie, a cento chilometri dalla costa dell'Africa, nell'Oceano Atlantico. Obiettivo della sua missione, lunga 500 chilometri e con quasi 7mila metri di dislivello, sarà aiutare l'Associazione "Sogni" impegnata nella realizzazione di progetti a sostegno di bambini, giovani e adulti affetti da patologie oncologiche e terminali per consentire loro di uscire, anche per un solo giorno, da una quotidianità fatta di ospedali e terapie ed entrare in una dimensione più leggera che appartiene loro di diritto perché quel "solo giorno" potrebbe essere la linfa per affrontare tanti altri meno lievi.

LIBERTÀ A DUE RUOTE

Curti, non nuovo a questo genere di imprese, ha iniziato a vivere la bicicletta come un mezzo di libertà e corre per il team Fenice Bike. «La bicicletta ha un ruolo importante nella mia vita - ha raccontato Curti alla vigilia della partenza - mi ha aiutato ad affrontare momenti difficili, facendomi tornare il sorriso ma soprattutto la voglia e la serenità di affrontare nuove sfide.

Ho capito di essere una persona fortunata, perché non conta quante cose possiedi ma la qualità di ciò che ti circonda; ho trovato il mio equilibrio e ogni giorno affronto la vita con più determinazione. Ho imparato dai miei viaggi a conoscermi meglio, a non vergognarmi di piangere nei momenti di difficoltà, ad apprezzare le piccole cose e ad ogni occasione fare il pieno di emozioni, ma soprattutto sono tornato a sognare». L'impegno di Curti con l'Associazione Sogni, è nato quando ha conosciuto Rudi Zanatta, presidente del sodalizio, che è costituito dalla "Sogni Onlus" che opera dal 2004 e l'"Impresa Sociale Sogni srl" in attività dal 2020, che realizza progetti a sostegno delle persone bisognose di aiuto. «Loro - ha proseguito Curti - mettono al primo posto il benessere di tutte le famiglie con figli affetti da patologia oncologica e terminale per fare in modo che non smettano mai di credere al potere dei propri sogni. Mi piace pensare che in un mondo digitalizzato come quello in cui viviamo, fatto di storie che attirano l'attenzione di pochi secondi, ci sia ancora qualcuno che si possa fermare quell'istante in più e che capisca quanto sia importante poter donare un sorriso aiutando a realizzare un sogno. Saranno sette giorni carichi di emozioni, ma per farcela avrò bisogno del sostegno perché l'unione fa la forza e assieme abbiamo la possibilità di poterlo fare». Eventuali offerte possono essere fatteattraverso il conto corrente IT 81 S 08904 61820 02000 0001511 Banca Prealpi San Biagio - Filiale di Montebelluna.