MESTRE - È una donna di 36 anni, madre e ha fatto l'esame di maturità insieme a suo figlio. Greta Fontana si è diplomata con 100 e lode nel percorso serale dell'indirizzo socio sanitario dell'istituto Luzzatti, mentre il ragazzo, Tarik Chebba, 19 anni è uscito dal liceo scientifico Bruno con un 85. «Nella vita faccio la sindacalista per l'organizzazione Uil Fpl di Venezia - racconta Greta - Ho frequentato regolarmente la scuola fino a 15 anni, ma mi sono fermata al biennio del liceo Stefanini, perché sono diventata mamma. A fronte della pandemia con la Dad, avevo il desiderio di completare gli studi e accrescere il mio bagaglio culturale». Prima Greta lavorava in Ames, la società partecipata del Comune, nel settore della ristorazione. «È stato difficile studiare e lavorare, gestire la famiglia dice - Il diploma mi serve nell'ambito sindacale in cui lavoro, all'interno delle case di riposo, come figura di infermiera e addetta ai servizi educativi. L'indirizzo socio sanitario mi ha fornito competenze formative, che mi hanno permesso di interconnettere due professionalità distinte».

TUTTE DONNE

Nella stessa classe si è diplomata con 100 Desiree Danesin. Sono tutte donne, tra 114 studenti che hanno affrontato l'esame di maturità, le eccellenze dell'istituto Luzzatti. L'altro 100 e lode è di Elena Zampieri, della classe 5CG, indirizzo moda. La giovane si è iscritta all'istituto tecnico superiore Cosmo (Its), la "Fashion Academy" di Padova. «La passione per la moda è nata grazie a quella per il disegno - spiega Elena - È un mondo che mi ha sempre incuriosita. Mi piace molto la parte ideativa, di progettazione, soprattutto per l'abbigliamento casual'. Abbiamo trascorso due anni difficili a causa del Covid, ma grazie al nuovo laboratorio di moda abbiamo appreso gli strumenti per lavorare bene». La compagna di classe Sara Cecconello si è diplomata con 100. Si iscriverà al corso di laurea triennale in lingue all'università Ca' Foscari e poi farà un master in "Fashion business" all'estero. «Fin da piccola disegnavo abiti - afferma - Ho partecipato all' Open Day' in Fashion Design" allo Ied di Milano, ma non mi interessa, nemmeno il settore del fashion style'». Anastasia Bertelli (5ABG) è l'unica centina della quinta indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing". Si iscriverà alla facoltà di economia. «Gli allievi del professionale di solito non proseguono gli studi all'università - sottolinea Francesco Crosera, vicepreside - ma nella scelta del lavoro come meccanici e odontotecnici. Scelgono di continuare negli studi nell'ambito dell'indirizzo tecnico e tecnologico (moda e logistica) e commerciale (amministrazione, finanza e marketing). Le aziende li richiedono per gli stage e hanno il vantaggio di tenerli».