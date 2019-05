Ladro sorpreso nella bocciofila: preso mentre tenta di nascondersi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Il Comando Compagnia Carabinieri di Mestre ha arrestato L.E., 49enne, per tentato furto aggravato. L'uom si è reso responsabile dello, laterale di via Forte Marghera; dopo pochi minuti dall’allarme raccolto dalla Centrale Operativa ed inviato da un residente, infatti, la pattuglia del Radiomobile era già sul luogo del tentato furto.I primi accertamenti permettevano di cogliere il ladro appena dopo lo scardinamento delle ante del mobilio che arreda il circolo ricreativo, ancora nel locale. I militari infatti lo individuavano mentrepresente nella struttura, ma con scarsa fortuna. Il ladro, dopo aver utilizzato una leva improvvisata con un attrezzo da biciletta per forzare un infisso, si introduceva nelle stanze. Il 49enne, colto sul fatto, è stato condotto in caserma, dichiarato in stato di arresto ed accompagnato presso il proprio domicilio tra l’altro nella stessa zona residenziale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente per la celebrazione del giudizio per direttissima.