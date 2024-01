MESTRE - Incidente all'alba di domenica 14 gennaio a Mestre, in via Rampa Cavalcavia Vempa, a pochi passi dal luogo dove è avvenuta la strage del bus: intorno alle 4.30 un’auto è finita contro il guardrail che è stato in parte sfondato, ma ha trattenuto la vettura, rimasta in bilico tra la carreggiata e il vuoto.

Il conducente ne è uscito illeso.

Il conducente stava precorrendo la strada da Venezia verso Corso del Popolo a a Mestre. I vigili del fuoco arrivati dalla locale sede hanno messo in sicurezza l’auto ancorandola per poi recuperarla, mentre l’autista era già venuto fuori dall’Audi A4 incolume. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.