Coltellata al collo del cliente di un bar: 51enne arrestato per tentato omicidio

MESTRE - Tentò di uccidere, con una coltellata al collo, un cliente di un bar: arrestato un uomo di 51 anni, italiano. Gli agenti sono riusciti a identificare l'aggressore che, il 19 settembre scorso, in un bar di Mestre, al culmine di una lite aveva colpito al collo, con un'arma da taglio, un tunisino provocandogli una lunga e profonda ferita e una lesione alla mandibola che poi si è rivelata essere permanente. Quella sera l'aggressore era riuscito a fuggire.



Il presunto responsabile è stato ora arrestato per tentato omicidio. La polizia ha ammanettato il 51enne già noto per atti persecutori, rissa, danneggiamento oltre che condanne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rapina, lesioni personali e anche omicidio. © RIPRODUZIONE RISERVATA