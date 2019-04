Letto in terrazza per 10 euro a notte, chiuso B&b abusivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - Se non c'erano più posti nelle stanza facevano dormire i loro ospiti anche in terrazza. Una volta scoperti, però, hanno tentato di minimizzare: «Sono amici, loro non pagano», hanno cercato di spiegare i titolari del B&b cinese abusivo, allestito in un appartamento di via Fagarè, scoperto dagli uomini del Nucleo attività produttive della polizia locale. Gli stessi ospiti, ieri mattina, alle domande degli agenti hanno risposto confessando di aver pagato una cifra di 10 euro a notte. Un prezzo basso, anche perché, appunto, qualcuno di loro veniva fatto accomodare all'esterno. Gli elementi raccolti, quindi, sono stati più che sufficienti a far scattare i sigilli per questo appartamento di 70 metri quadrati. Notifica di cessazione attività e sequestro di alcune stanze della casa (quelle adibite a ostello abusivo, il resto della casa, l'abitazione dei gestori, è rimasto libero). Stando alle indagini, quell'appartamento veniva utilizzato in quel modo improprio da circa due anni. A giugno del 2018, infatti, era già scattata un'altra sanzione, ma i titolari avevano continuato a operare come se nulla fosse. All'arrivo degli operatori