Mestre, duro colpo allo spaccio in via Piave: 27 indagati, scoperto il laboratorio della droga e 1.000 clienti segnalati

MESTRE - Detto, fatto. Dopo l'annuncio dato ieri di un inasprimento dei controlli intorno alla stazione di Mestre e, in linea più generale, dell'innalzamento dei controlli e delle messa in atto delle misure per contrastare lo spaccio di droga e i degrado nel "Quartiere Piave" della città, ossia la zona intorno all'omonima via dove, di giorno e di notte, pusher e clienti operano indisturbati, arriva la notizia di una operazioen dei carabinieri che, alle prime luci dell'alba di martedì 6 giugno, hanno fermato 27 indagati domiciliati in svariate province venete ma tutti assidui frequentatori della strada dello spaccio di Mestre.

I 27 indagati per detenzione e spaccio di droga

Su delega della Procura della Repubblica di Venezia, i Carabinieri della Compagnia di Mestre, supportati dagli altri reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia, hanno dato esecuzione, a Venezia e comuni delle province di Padova, Treviso, Belluno, Pordenone e Udine, ad un’ordinanza di applicazione di una misura cautelare emessa dal Tribunale di Venezia nei confronti di 27 indagati domiciliati nelle province già citate, ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica di Venezia, ha avanzato la richiesta di emissione di misure cautelari al Tribunale lagunare, che ha disposto per 11 di essi la misura della custodia in carcere, per 5 quella dei domiciliari e per 11 del divieto di dimora nel comune di Venezia.

Via Piave a Mestre, il quartiere dello spaccio

L’indagine, condotta da ottobre 2018 a ottobre 2022 dalla Sezione Operativa della Compagnia di Venezia-Mestre, nasce nel cuore del cosiddetto “Quartiere Piave” di Mestre e nella vicina Marghera, a seguito dei servizi svolti dai militari della Compagnia di Mestre e finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio nella zona.

Le tappe dell'indagine