«La nostra vita blindati con due cancelli contro tossici e spacciatori». Il racconto dell'inquilino di via Piave 115 al Gazzettino

MESTRE - Ci troviamo in via Piave a Mestre e Francesco è uno degli inquilini del civico 115, il condominio che si è dotato di doppio cancello contro spaccio e degrado. Uno già montato all'ingresso che dà in via Col Moschin e l'altro su via Piave in arrivo entro l'estate. Trentatrè famiglie hanno scelto dunque di vivere blindate perché del bivacco di clienti e spacciatori fuori al portone non ne potevano più.

Il costo dei due cancelli è notevole, 40mila euro, circa 1200 euro a famiglia. Per trasformare il civico di via Piave in una sorta di "fortino".

Il secondo cancello che darà su via Piave verrà collocato in una zona più interna, per non ostacolare l'accesso agli esercizi commerciali. Il progetto ha ricevuto l'ok del Comune. Elisabetta Pesce, assessore alla Sicurezza parla al Gazzettino. (servizio di Emiliana Costa)