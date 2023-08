Addio a don Armando Trevisiol, il sacerdote istituzione di Mestre sempre vicino agli ultimi

MESTRE - Addio a don Armando Trevisiol, scomparso oggi 9 agosto a 94 anni. Il prete vulcanico risiedeva al Centro don Vecchi da lui fondato. Era impegnato anche presso la chiesetta del Cimitero di Mestre, di cui curava la Pastorale. Ha fondato un settimanale, L'incontro, che ha riscosso un grande successo e si occupava di molte attività sociali di Mestre.

Don Armando Trevisiol era nato ad Eraclea in provincia di Venezia il 15 marzo 1929. Parroco dell'Arcipretale dei Ss. Gervasio e Protasio a Carpenedo dal 2 ottobre 1971 si è dimesso il 15 marzo 2004 per raggiunti limiti di età e ha proseguito il suo impegno in veste di ammimistratore parrocchiale fino al 1° ottobre 2005.