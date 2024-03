Mestre, Area City festeggia 35 anni con un party revival over 40: alla consolle gli storici dj che hanno fatto la storia del locale

MESTRE - Un compleanno destinato a diventare un tuffo nel passato. E' l'evento "35 anni, tutto in una notte" con il quale sabato verranno celebrati i 35 anni di Area City, la storica discoteca mestrina.

L'idea, nemmeno a dirlo, è di Nicola Parente, prima pr e oggi tra i manager del mondo della notte più conosciuti in Italia che il 23 dicembre del 1989 aprì per la prima volta le porte di questo locale. Già un anno fa riuscì ad organizzate "Storia", appunto una serata-evento dedicata alla storia della discoteca di via don Tosatto. Questa volta con gli attuali gestori Luca Giolo, Ricky Tag e Giacomo Brun, verrà allestita una festa di compleanno che ripercorrerà le varie epoche di quello che è considerato come un tempio della musica dance. Grandissima l'attesa, tanto che in pista è già assicurato il sold out. Oltretutto con un'ulteriore precisazione: l'evento è stato pensato ed organizzato esclusivamente per un pubblico adulto, ovvero over 40.

PROTAGONISTI

A scaldare la consolle tutti i dj che hanno segnato la vita dell'area City, con una line-up studiata nel dettaglio. Il via avverrà alle 22.30 con alterino dj e Nicola Grassetto che suoneranno fino alle a mezzanotte. Poi sarà la volta della coppia che ha caratterizzato i maggiori successi degli '90 a Riccione e alla stessa Area City, ovvero Massimo dj e il performer Maurizio Monti in arrivo a Mestre direttamente dal Matis di Bologna e da Villa delle Rose di Riccione. Dall'1.15 la consolle diventerà il regno di Joe T Vannelli (per due anni gestore proprio dell'Area City), quindi dalle 2.15 di nuovo una coppia, Mauro Ferrucci (che aprì il locale assieme allo stesso Nicola Parente) e Tommy Vee che si esibiranno fino alle 5. «Dopo l'evento dello scorso anno spiega Nicola Parente con i gestori dell'area City abbiamo pensato di organizzare anche la festa di compleanno di questo locale che rimane uno dei simboli per eccellenza del divertimento notturno di tutto il Nordest. Il target è simile a quello di un anno fa, con una festa pensata sempre per un pubblico adulto. Non a caso il primo disco verrà fatto suonare già alle 22.30. Abbiamo chiamato gran parte dei dj che hanno fatto la storia di questa discoteca». Non ci sarà il rischio di sovrapporre troppi eventi di questo tipo? «No, ne facciamo uno all'anno e va benissimo così», risponde sempre Nicola Parente. Che poi puntualizza: «Oltre ai nostri non ci sono altri eventi simili, per sabato abbiamo già il tutto esaurito, l'attesa è alle stelle con persone che si sono organizzate tre mesi fa acquistando i biglietti online». La replica è già pronta ed è programmata per l'estate: «Al Muretto di Jesolo organizzeremo "Solo per una notte International" con dj internazionali - conclude Parente - . Abbiamo già fissato la data: l'8 giugno».