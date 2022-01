Mercatini super blindati: accesso consentito solo con "braccialetto"

JESOLO - A Jesolo le casette dello Jesolo Christmas Village potranno rimanere aperte fino alle 2. Ad essere predisposti sono dei controlli aggiuntivi degli agenti della Polizia locale. I visitatori che vorranno accedere all'area dovranno essere in possesso di Green Pass, mentre i lavoratori saranno tenuti a esibire la stessa agli steward che gestiscono i varchi d'accesso, così come i visitatori che otterranno un braccialetto senza il quale non potranno consumare cibi e bevande.

NIENTE BOTTI

Il sindaco Valerio Zoggia ha anche firmato un'ordinanza che vieta lo sparo di petardi in occasione dei festeggiamenti di Capodanno e l'accensione dei tradizionali panevin all'Epifania. «Non possiamo fare diversamente spiega il sindaco Con il panevin è difficile controllare migliaia di persone, mentre i controlli saranno più agevoli per un'area circoscritta come quella dello Jesolo Christmas Village: da qui l'idea di offrire in quel punto della città un momento di convivialità in sicurezza. È responsabilità di tutti cercare di prevenire ogni rischio, anche minimo, di diffusione dei contagi e tornare quanto prima a condividere spazi e tempo, senza limitazioni né preoccupazioni». La violazione delle disposizioni comporta il pagamento di una sanzione di 200 euro. L'Amministrazione ha annullato il consueto spettacolo pirotecnico di Capodanno. Sempre a Jesolo saranno diversi i locali comunque aperti per la cena, ma sempre su prenotazione.



Da segnalare che ha riaperto il TheJ, l'hotel 5 stelle della famiglia Rizzante con lo sky-bar Tacco11 e il raffinato ristorante Jolà: ad accompagnare gli ospiti, fino al 9 gennaio, saranno le selezioni musicali di una dj, ma rigorosamente senza possibilità di ballo. A Eraclea, sarà festa al Pipper ma sempre e solo per la cena. A Caorle aperto anche il Caorle Wonderland, il villaggio di Natale allestito nella cittadina balneare che sarà aperto fino alle 20 mentre il Music Land con la Rambla Food sarà aperta fino alle 2 con musica in filodiffusione.



Sempre a Caorle sono diversi i ristoranti aperti, ma solo per la cena e senza accompagnamento musicale, come scelto per esempio dal ristorante Eden, dal celebre Duilio e dal ristorante Ester. Cenone di Capodanno confermato anche all'hotel Marco Polo con accompagnato musicale in sottofondo. «Sarà ovviamente vietato ballare e ci sarà la massima attenzione dicono i gestori , ma si cercherà di dare un minimo di spirito di festa, compatibili con il momento». A Bibione, tra piazza Fontana e viale Europa sarà aperto, con le casette degli espositori e la pista di pattinaggio, il Bibione Xmas Village. Il villaggio sarà aperto fino alle 20 per evitare ogni assembramento. Cena di San Silvestro, invece, all'hotel Savoy ma solo per gli ospiti della struttura e con la massima attenzione al distanziamento.