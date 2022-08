L'ultima notte da fidanzati di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: aperitivo in barca e festa nell'isola

VENEZIA - Nozze blindate per la Divina. Ma qualche indiscrezione da social non manca.

Finora si sa che Federica Pellegrini e il suo Matteo Giunta sono arrivati a Venezia e hanno già incontrato Enzo Miccio, il loro wedding planner che ha immortalato l'incontro con un selfie postato sulla propria pagina Instagram. «Sono arrivati, belli, sorridenti e innamorati e vi devo confessare che sono un po' emozionato perché è davvero bello stare con loro - ha scritto Miccio - Direi che ci siamo quasi, loro sono pronti». E dalla regia del matrimonio, Miccio sembra davvero molto emozionato. «Tutto prende forma e io mi emoziono, sono proprio fortunato a fare questo lavoro. C'è stato un momento in cui non abbiamo dormito per 48 ore. Ma sono davvero felice», afferma in alcune stories.

Tanti i nuotatori che sono arrivati a Venezia per il suo matrimonio. L'atleta campionessa di rana, Martina Carraro. Valentina Marchei olimpionica del pattinaggio e ambasciatrice delle Olimpiadi di Milano Cortina. L'atleta Laura Letrari. Femke Heemskerk, nuotatrice olimpionica e coach. Ma tantissimi altri ospiti sono attesi nelle prossime ore.

L'ultima serata da fidanzati di Pellegrini e Giunta è iniziata con un aperitivo in barca sulle acque della Laguna di Venezia.