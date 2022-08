Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi, ma quando e dove sarà il matrimonio? Tutto sulle nozze dell'anno a Venezia: dove vederli

Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il suo ex allenatore, a Venezia è sicuramente uno degli eventi più attesi del 2022. E anche uno dei più misteriosi. Già, perché la data delle nozze c'è, ma è incerta, il luogo pure, ma non ci sono conferme, nessun post Instagram chiaro della Divina o indizio che riesca a spazzare via ogni dubbio. Queste nozze sono una caccia al tesoro. Intanto, se qualcuno se lo fosse perso, qui c'è tutto sul suo addio al nubilato.

Dove e quando si sposa Federica Pellegrini?

Ma concentriamoci su quello che per ora sappiamo, o pensiamo di sapere, in attesa del grande evento che dovrebbe essere, per l'appunto, sabato 27 agosto 2022 . Sì, avete letto bene e vi diremo di più, i bene informati dicono che le nozze dovrebbero celebrarsi alle 16, nel pomeriggio e che gli invitati saranno più di cento. Attenzione, non sono mancate contro informazioni e depistaggi sulla data del fatidico sì, anche da parte della stessa coppia. Quale sarà la chiesa scelta dalla campionessa veneta di nuoto, ex a dire il vero ma l'addio è ancora troppo recente per non chiamarla così, per i suoi fiori d'arancio? I rumors parlano di San Zaccaria, proprio al centro di Venezia, a due passi da piazza San Marco e Palazzo Ducale. La chiesa he Federica avrebbe scelto, manteniamo il condizionale fino a vederla solcare la navata centrale vestita di bianco, è uno dei luoghi di culto simbolo della città e conserva opere di Tintoretto, Tiepolo e del Bellini. La chiesa di San Zaccaria, dedicata al padre di Giovanni Battista, risale al IX secolo, e venne edificata per custodire proprio i resti del santo, donati dall'imperatore bizantino Leone V l'Armeno alla città di Venezia. A sposare i due fidanzati sarà l'ex parroco di Spinea, che segue e consiglia Federica fin da quando era piccola. Dovete infatti sapere che la Pellegrini è religiosa e la scelta del matrimonio in chiesa è sentita. Per quanto riguarda l'aperitivo pre nozze e la festa post cerimonia, le indiscrezioni portano da Cipriani, mentre il party vero e proprio dovrebbe tenersi in un resort 5 stelle in un'isola privata, l'Isola delle Rose a Venezia, il JW Marriott Venice Resort & Spa.

Abito da sposa

Come sarà l'abito da sposa di Federica Pellegrini? Tradizionale oppure moderno, lungo, corto, con o senza velo? Bianco come vorrebbe tradizione oppure no? I dettagli sono top secret, solo qualche accenno della Divina su Instagram, ma e a meno di grosse sorprese c'è da scommettere che sarà l'amico Giorgio Armani a firmare il suo vestito. E noi siamo certi che Federica sarà splendida. Quindi non resta che aspettare, e se le voci hanno ragione, l'attesa sarà davvero brevissima. Intanto a Federica e Matteo facciamo le nostre congratulazioni!