SAN DONA’ DI PIAVE (VENEZIA) – Volevano sposarsi proprio ieri. Fa niente se il bimbo che lei porta in grembo avesse deciso di anticipare i tempi, costringendo la mamma ad un ricovero. Il matrimonio si doveva fare, ci tenevano molto a rispettare questa data. E così il sindaco Alberto Teso, con il segretario generale Davide Vitelli ed un funzionario dell’anagrafe, hanno preso fascia tricolore e incartamenti vari e si sono recati all’ospedale Città del Piave per celebrare le nozze. Protagonisti di questa vicenda, sicuramente inusuale, una coppia di San Donà, Francesca Battiston e Andrea Brunetta. I due aspettano un bimbo, il loro primogenito; una gioia immensa, che volevano completare con il legame per la vita. Il giorno fissato era, con rito civile, per il 15 giugno. Ma proprio la notte prima ecco che la donna deve essere ricoverata per le ultime fasi del parto, perché il piccoletto sembra avere deciso di venire al mondo un po’ prima del previsto. E così chiedono se c’è la possibilità di celebrare ugualmente le nozze, seppure in ospedale. Ottenuto l’ok dalla direzione sanitaria, viene allestita l’aula Finotto, vengono chiamati genitori e testimoni e, dal Comune, ecco partire sindaco, segretario e funzionario dell’anagrafe. «E’ stato un momento molto commovente – ha ammesso il primo cittadino – ed anzi, devo confessare di essere effettivamente commosso. Io che credo fortemente in determinati valori, vedere due giovani che volevano fortemente sposarsi e per fare questo chiedevano espressamente del sindaco, mi ha colpito. La nostra è una società che sembra scappare dalle responsabilità, anche da quelle che derivano dall’unione tra due persone; vedere che due giovani si volevano sposare, l’ho trovato un fatto importante». Presenti nella saletta, anche il primario e il personale di ostetricia-ginecologia.