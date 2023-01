Udine, il bimbo ha fretta di nascere: la mamma partorisce nel parcheggio dell'ospedale

UDINE - Aveva fretta di nascere. Mamma e papà sono arrivati in ospedale, ma non hanno fatto in tempo ad entrare. Lieto evento alle prime ore di oggi, intorno all'una e trenta, nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove una donna ha partorito, assistita da un'equipe di infermieri.

Nonostante la chiamata all'ostetrica rispetto al loro arrivo, papà e mamma, giunti all'interno dello spazio dell'ospedale, si sono resi conto che il bambino stava per nascere. È scattata in contemporanea una chiamata al Nue112, che hanno attivato automedica e ambulanza. A far nascere il bambino sono stati gli infermieri che, scesi dai reparti, hanno assistito la donna nel parto, avvenuto in prossimità del padiglione 15. Poi mamma e bimbo sono stati accompagnati in clinica, dove sono in buone condizioni.