Parto in casa, il papà ostetrico fa nascere la sua bambina guidato al telefono da un'infermiera

PASIANO DI PORDENONE - La bimba ha fretta di nascere, il papà chiama subito i soccorsi ma non c'è tempo: l'infermiera lo guida passo passo e la piccolina viene al mondo fra le mura di casa. E' accaduto oggi, 25 aprile, a Pasiano, un comune in provincia di Pordenone.

Parto in casa

Intorno alle 5:30 è arrivata una chiamata di aiuto è giunta al Numero unico di emergenza Nue112. All'altro capo del telefono c'era un papà con la compagna in procinto di partorire. Le contrazioni erano ravvicinate, molto ravvicinate. E così, mentre un infermiere inviava sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l'automedica proveniente da Pordenone, un'infermiera aiutava il padre e la madre al telefono indicando loro cosa fare per fare nascere la bambina. Tanta paura ma una grande bravura da parte dell'infermiera, ma anche del papà e della mamma: la piccola è nata poco prima dell'arrivo dei mezzi di soccorso su ruota.





Mamma e bimba sono state trasportate all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per i controlli di rito. Nel nosocomio hub di Pordenone le ha seguite anche il padre, emozionato per la nascita in abitazione del suo secondo figlio. È stato molto collaborativo, ovvero ha seguito con attenzione le indicazioni fornire dell'infermiera della Sores. Si tratta della stessa infermiera che, alcune settimane fa, ha supportato al telefono un papà dell'Alto Friuli che ha assistito la compagna nel parto del loro secondo figlio, sempre in abitazione.