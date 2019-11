Gli amici e colleghi: «Protagonista della vita politica, resta il suo grande amore per Venezia»

​VENEZIA - «Se n'è andato Mario Rigo. Perdo un caro amico e la città perde uno dei principali protagonisti della vita politico-amministrativa dal dopoguerra ad oggi». Così il deputato veneziano Nicola Pellicani (Pd) il quale rileva che «con Massimo Cacciari e tutta la Fondazione Pellicani intendo esprimere grande cordoglio e abbracciare la famiglia di Mario. Mi preme anzitutto ricordare il grande rapporto umano e di amicizia che mi legava a Mario da sempre - osserva -. Ho iniziato a frequentarlo con maggior assiduità più di 40 anni fa quando diventò sindaco, nel 1975. Mario - ricorda - era legato a mio padre da un sodalizio cominciato quando erano giovanissimi e iniziarono a far politica, lui nel Psi e mio padre nel Pci. Poi sono stati protagonisti forse dell'amministrazione più vivace e produttiva che ha avuto Venezia, dal 1975 al 1985».



«Di lui - spiega - ricordo la grande umanità, un raro senso dell'amicizia, ma soprattutto la grande passione politica e l'amore per Venezia. Avremmo dovuto incontrarci domenica prossima all'Ateneo Veneto per un confronto sul Referendum. Con lui era sempre un piacere discutere sui problemi della città. Venezia era il suo cruccio. Spesso mi chiamava al telefono e mi diceva: 'dobbiamo fare qualcosa per questa città, dobbiamo pensare a qualcosa di nuovò. Era sempre proiettato verso il futuro, come tutti i politici di razza. Le sue argomentazioni offrivano sempre spunti intelligenti di riflessione. In una fase di così grande spaesamento - conclude - Venezia perde uno dei suoi punti di riferimento. Bisogna continuare a impegnarsi per il bene della città, tanto più in momenti difficili come quelli che sta attraversando Venezia. E lo dobbiamo anzitutto a persone che come Mario si sono impegnate tutta la vita per Venezia».

«Mario Rigo è stato un protagonista delle vicende politiche e amministrative veneziane. Fino alla fine voce autorevole con la quale confrontarsi e misurarsi sul presente e sul futuro di questo complesso territorio» afferma Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri «Nel suo percorso - ricorda Martella - spicca sicuramente la fase in cui da primo cittadino diede vita con il Pci al primo significativo laboratorio politico delle Giunte di sinistra che amministrarono la città. Una pagina emblematica dello spirito innovativo che animava Rigo. Credo in questo senso - conclude - che la sua importante eredità sia intrisa di dialogo e volontà di cambiamento, al passo con i tempi».



REGIONE VENETO - «Mario Rigo aprì alla sinistra la strada del regionalismo concreto: rimase inascoltato e fu osteggiato, ma aveva ragione». Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale esprime il suo cordoglio «per la scomparsa di un vero amministratore pubblico, sindaco di Venezia, uomo delle Istituzioni, socialista le cui radici affondano nell' azionismo e perciò spirito libero, indipendente, capace di prendere decisioni dolorose pur di non tradire la sua coerenza e onestà intellettuale: la sua violenta critica al Mose fu solo un esempio straordinario di rigore intellettuale. Una figura per molti aspetti su cui occorre riflettere e a maggior ragione nel nostro Veneto».

