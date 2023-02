Maria Perego, "mamma" di Topo Gigio: l'artista che trasformò il pupazzo in star planetaria

Se qualcuno di voi ha qualche amico nato altrove, figlio però di mamma veneziana, può ritenere a ragione veduta che quel suo amico - un pochino veneziano - lo sia anche lui. E, certo, sarebbe curioso sentire Topo Gigio pronunciare le frasi "strapassime de cocolessi" o "cossa ti me disi mai!" in veneziano. Di fatto, ciò non è mai avvenuto. Però la sua mamma sì, che era veneziana: Maria Perego, nata in laguna l'8 dicembre 1923, che col marito Federico Caldura e l'autore e regista Guido Stagnaro diede vita a uno dei pupazzi animati televisivi più celebri e amati di sempre.

Ma Perego non fu solamente una autrice televisiva e una artista dell'animazione: fu inventrice di un nuovo modo di fare spettacolo e seppe difendere le sue scelte guadagnandosi la fama di "professionista di ferro", nei rapporti non sempre lineari che ebbe con i vertici della Rai, dove approdò (in particolare a Milano) dopo la formazione all'Accademia di Arte drammatica e una prima esperienza nel teatro di figura tra Roma e Venezia.

Topo Gigio vide la luce nel 1959, in un momento di grande fermento e innovazione nel campo dell'animazione e della televisione italiana: il "Topolino" italiano fu realizzato utilizzando una tecnica allora sconosciuta, quella della creazione del movimento da parte di animatori abbigliati di nero e mimetizzati con lo sfondo. Una tecnica che permette di conferire una espressività unica alla recitazione, con gesti molto precisi e interazioni dal vivo, magari in collaborazione con conduttori e attori umani.

Prima di Topo Gigio la Perego aveva già ideato altri personaggi, come Picchio Cannocchiale, ma la fortuna del topo dalle orecchie grandi fu immediata: Topo Gigio era piccolo e dolce, dal fare infantile, ma non rimaneva confinato in un mondo di fiaba e interveniva anzi su temi di attualità (grande intuizione e novità), che finirono per renderlo popolare anche tra un pubblico più adulto. L'essere ospite di programmi con indici di ascolto altissimi, come "Canzonissima", lo rese immediatamente molto celebre. Anche la sua vocina stridula ma riconoscibile e simpatica - affidata al doppiatore Peppino Mazzullo - contribuì al successo del personaggio. Nel corso della sua carriera artistica, Topo Gigio incise infatti anche dei dischi e fu testimonial per "Carosello" di una nota marca di biscotti.

La fama del personaggio divenne infine internazionale, figurando come ospite in programmi televisivi di tutto il mondo, dal Giappone all'Argentina, dal Brasile al Regno Unito. Negli Stati Uniti partecipò per ben 7 anni all'acclamata trasmissione televisiva "Ed Sullivan Show". Ovviamente ad accompagnarlo, guidarlo, infondergli un'anima ci fu sempre la sua "mamma" veneziana. Nel 1974 Topo Gigio tornò a "Canzonissima" addirittura come co-conduttore, affiancando Raffaella Carrà e Cochi e Renato. In quella occasione duettò con dei miti della musica del calibro di Louis Armstrong e Frank Sinatra.

Maria Perego fu dunque un genio della comunicazione e dello spettacolo: in mano sua un topo di spugna e panno diventò una della maggiori star mondiali. “Ora che sono riuscita a farlo amare e persino imitare in tutto il mondo e sento la necessità di parlarne, mi rendo conto che la vita di Topo Gigio si intreccia inevitabilmente con la mia e che, più che un trattato sulla marionetta, scriverò la storia di una vita”, dichiarò in occasione dell’uscita della sua autobiografia del 2015, "Io e Topo Gigio", pubblicata da Marsilio.

L'anno successivo l'Assemblea Nazionale italiana dell'Union Internationale de la Marionnette elesse Maria Perego e Topo Gigio soci onorari, rendendo il piccolo topo il primo burattino al mondo a divenire socio di una associazione di burattinai. Maria Perego è morta il 7 novembre 2019 a Milano, all'età di 95 anni. Fino alla fine, instancabilmente, fu al lavoro su nuovi progetti, non ultima la serie a cartoni animati su Topo Gigio trasmessa da Rai Yoyo, sessant'anni dopo la sua nascita e avendo fatto innamorare almeno 5 generazioni di bambini. Riposa nel cimitero di Calalzo di Cadore.