Operaio di 39 anni cade da un tetto in fabbrica: è gravissimo

​MARCON - Un operaio è rimasto gravemente ferito cadendo da un'altezza di 5 metri mentre stava lavorando sul tetto di una ditta di Marcon (Venezia). L'infortunato, 39enne, di origini romene, ma con cittadinanza italiana, si trovava in uno stabilimento di via Pialoi quando, per cause ancora al vaglio dello Spisal dell'Ulss 3, ha perso l'equilibrio su un tetto ed è caduto di sotto.



Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Numerosi i traumi riportati dal ferito. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Angelo, dove si trova in prognosi riservata.



Particolari sul Gazzettino del 6 giugno

