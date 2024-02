Venezia. La storia del 27enne Marco: «Io prigioniero in carrozzina tra le calli» Video

VENEZIA - Sei ponti lo rinchiudono tra le calli attorno a casa, a San Barnaba.

Basterebbe che uno di questi fosse reso accessibile con delle rampe e Marco Levedianos, 27enne veneziano, potrebbe muoversi in autonomia, con la sua sedia elettrica, da Piazzale Roma alla Salute. Potrebbe andare all’università, dove studia giapponese, fare una passeggiata alle Zattere, semplicemente ritrovarsi con gli amici in un caffè di Santa Margherita. Mete che oggi deve raggiungere prendendo necessariamente il vaporetto a Ca’ Rezzonico e poi proseguendo con lunghi giri spesso tortuosi. Quelle due rampe in più, insomma, potrebbero cambiare la vita a lui e a tante altre persone con problemi di mobilità, imprigionate nelle insule di San Barnaba e del Giustinian. Ma per il momento, nel budget del Comune, non ci sono i soldi per un intervento del genere.