«Nonostante la decompressione del midollo, eseguita con i mezzi più avanzati, il midollo spinale non conduce. Abbiamo fatto una valutazione con i potenziali evocati, ossia uno studio bioelettrico della conducibilità midollare e c'è una lesione midollare purtroppo completa» ha spiegato il professor Delitala.



«Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi lo riterranno fuori pericolo e lo avvieranno a uno svezzamento dal respiratore imposteremo un trasferimento in un centro di riabilitazione per consentire al paziente di riprendersi». Manuel presenterebbe una «completa immobilità degli arti inferiori».



La famiglia del ragazzo, riferiscono i medici, è già al corrente: «Il padre è stato informato fin dal primo momento del forte rischio che il midollo potesse essere danneggiato» ha aggiunto Delitala.

Le indagini si concentrano su una gang legata alla, ma c'è da segnalare che la ragazza di 16 anni con cu era Manuel è stata sentita per la 4 volta oggi dagli inquirenti.