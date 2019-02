Far west a Roma, litigano in un pub poi sparano in strada: 20enne in fin di vita

Ferito un ragazzo, di circa 20 anni, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato a terra il giovane agonizzante. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Ostia e della Squadra Mobile di Roma.

Scene da far west a Roma. Spari in strada nella notte nel quadrante sud della città. È accaduto in piazza Eschilo, all'Axa, poco prima delle 2. Secondo i primi accertamenti sembra ci sia stata una rissa tra alcuni giovani in un pub della piazza. C'è poi stato un fuggi fuggi, durante il quale si sono sentiti tre colpi di pistola.Soccorso, è stato trasportato al San Camillo. Il giovane, dalle primissime informazioni, sarebbe estraneo alla rissa.