Sparatoria a Roma, testimoni: «Forse non volevano Manuel ma un tizio che gli somiglia»

Ieri eravamo terrorizzati. C'è stata una rissa nel pub tra quattro o cinque persone ed è scoppiato il panico. Alcuni di noi si sono chiusi nelle stanze dietro alla cucina, altri sono scappati fuori. Nel frattempo i due gruppi se le davano di santa ragione danneggiando anche il locale e rompendo i vetri. Poi sono usciti e dopo poco abbiamo sentito gli spari, dall'altro lato della piazza, davanti ad un tabaccaio, che era chiuso

.

«Forse non volevano, cercavano uno che gli somiglia». A parlare sono alcuni dipendenti del, all', dove la scorsa notte Manuel Mateo Bortuzzo di 20 anni, famiglia residente nele grande promessa del nuoto con ilè stato ferito gravemente a colpi di pistola. «Due mesi fa - raccontano altri dipendenti - alcune delle persone coinvolte nella rissa erano già state qui e c'era stata un'altra lite». «Quel ragazzo, Manuel, non è mai entrato nel pub. Non lo abbiamo visto. Forse volevano colpire una persona che è sempre qui al pub e gli somiglia», dice qualcuno nella piazza.Continua il racconto: «