Manuel Bortuzzo e Angelica, la rivelazione che non ti aspetti: «Per uscire con lei ho chiesto il permesso»

Manuel Bortuzzo continua a essere al centro del gossip. Dopo la sua love story con Lulù Selassié, adesso per lui è arrivato il momento di godersi la storia d'amore con Angelica Benevieri. L'ex nuotatore, intervistato dal settimanale Chi, però, soprende tutti e ammette: «Per uscire con lei ho chiesto il permesso». Dopo la parentesi del Grande Fratello Vip e la storia d'amore con la principessa etiope che ha appassionato milioni di italiani, Manuel Bortuzzo ha definitivamente voltato pagina e (finalmente) ha vuotato il sacco. Su Instagram è uscito allo scoperto pubblicando il primo di tanti «baci social» con Angelica Benevieri. E sul magazine di Alfonso Signorini, Manuel ha raccontato che in realtà conosce la star di TikTok da tre anni. I due si sono conosciuti per la prima volta quando ancora la celebrità per entrambi era ancora lontana, ma si sono avvicinati soltanto negli ultimi tre mesi. E il merito è tutto del cugino della tiktoker, amico stretto del nuotatore.

«Ho chiesto il permesso»

Ma quello che sorprende di più nell'intervista rilasciata da Manuel Bortuzzo è qualcosa di davvero inaspettato. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato: «Angelica è una ragazza speciale, è la cugina di uno dei miei migliori amici. Ho chiesto il permesso a suo cugino, mi faccio mille problemi, ma quando vivi sensazioni che ti fanno stare tranquillo, non c’è niente di cui avere paura». Prima di chiedere ad Angelica Benevieri di uscire, Manuel ha voluto avere l’approvazione del cugino. Dopo il via libera si è buttato a capofitto in questa nuova storia d'amore che sembra assorbirlo totalmente.

La rinascita di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, ricordando la prima sera con Angelica, ha voluto sottolineare: «Siamo usciti una sera insieme con gli amici e ci siamo avvicinati. Mi ha fatto vedere una foto che ci siamo scattati tre anni fa nel ristorante dove lavora, è stata una bella coincidenza, nella vita tutto può succedere». Per Manuel questa nuova storia appare come una rinascita. Il nuotatore spera che la sua nuova relazione non riscuota la stessa attenzione che ha avuto quando era il fidanzato di Lulù Selassié. Dopo la partecipazione al reality, infatti, Bortuzzo ha sofferto per le «critiche verso la mia famiglia e i miei amici» e adesso vuole tornare a godersi la sua normalità insieme ad Angelica.