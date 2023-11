Maltempo in Veneto, danni per 100 milioni di euro. Ma ne occorrono altri 500 per mettere in sicurezza i fiumi

Meteo, temporali e alluvioni a Nordest. Ammontano a più di 100 milioni di euro i danni causati in Veneto dal maltempo. A riferirlo è stato il presidente della Regione, Luca Zaia: «Dall'alluvione ne veniamo fuori con le ossa parzialmente rotte».

Grossi danni sono stati rilevati sulle spiagge, in particolare a Bibione, «dove i 7 chilometri di litorale hanno avuto un'erosione per 40 centimetri. Dobbiamo provvedere a ripascimenti importanti - ha aggiunto -, per un totale di circa 6 milioni di euro di interventi. Abbiamo avuto anche 32 frane, che impongono lavori sulla viabilità secondaria, in particolar modo in collina». Allo stesso tempo, ha proseguito Zaia, «è necessaria la messa in sicurezza delle anse e le parti terminali dei fiumi principali, per circa 500 milioni di euro di interventi».