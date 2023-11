Maltempo, la quiete in Veneto e Friuli Venezia Giulia dura poco. Le previsioni: in serata pioggia, temporali e forte vento

Il sole di queste ore è solo passeggero. L'ondata di maltempo che ha attraversato il Veneto e il Friuli Venezia Giulia negli ultimi due giorni non è ancora finita e già dal pomeriggio di oggi, sabato 4 novembre, c'è un peggioramento con piogge, temporali e vento fino a domani.

VENETO

Il bollettino con le previsioni dell'Arpav annunciano un peggioramento già da questa sera, sabato 4 novembre, fino a domani con piogge e anche rovesci, temporali e forte vento. «La perturbazione che ha interessato la regione dal pomeriggio di giovedì, si sta spostando verso est, lasciando spazio ad una temporanea modesta rimonta della pressione - annuncia il bollettino Arpav - poi, tra la sera di sabato e il primo mattino di domenica passerà un nuovo impulso perturbato; poi pressione in aumento con tempo più stabile fino ai primi giorni della prossima settimana».

Le previsioni

Fino al pomeriggio di oggi sereno o poco nuvoloso, con repentino aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio e nella sera. Le precipitazioni assenti nella giornata, ma dal tardo pomeriggio e sera con alta probabilità in aumento (75-100%), si tratta di precipitazioni che vanno da sparse a diffuse, ma anche a carattere di rovescio o temporale. Il maltempo interessa in modo più consistente Prealpi e Pedemontana. Limite della neve intorno a 1600- 1800 metri sulle Dolomiti, 1900-2100 metri sulle Prealpi.

Venti

Le temperature registrano una lieve diminuzione in montagna e le minime in pianura, dove le massime, invece saranno in leggero locale aumento. I venti in quota, inizialmente moderati, in intensificazione fino a diventare forti.

Sull'entroterra pianeggiante deboli e moderati, in prevalenza nord-orientali, variabili a cavallo delle ore centrali. Sulla costa e sulla pianura meridionale variabili, in intensificazione dai settori meridionali in serata fino a diventare moderati o anche forti. Il mare rimane mosso.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Il bollettino Arpa Friuli Venezia Giulia: sabato l'afflusso di correnti più secche in quota garantirà maggiore stabilità, tuttavia, a partire dalla sera e fino a domenica mattina, una nuova depressione interesserà la regione con flussi umidi da sud-ovest in quota.

Anche in Friuli Venezia Giulia il sole della mattina di oggi sarà quindi sostituito nel pomeriggio da un cielo nuvoloso con l'arrivo di pioggia prima moderata e più intensa già nella notte. Lungo la costa la mareggiata rimane consistente e nel pomeriggio si intensificano anche i veneti. Dalla sera piogge diffuse da deboli a moderate a partire da ovest, in aumento nella notte tra sabato e domenica; nevicate deboli a partire da 1300-1600 m circa, localmente a quote inferiori. Sulla costa dal tardo pomeriggio vento moderato da sud, in rinforzo nella notte.

Domenica

Il maltempo perdura anche nella mattinata di domani, domenica 5 novembre, con piogge anche intense. La neve si farà vedere da quota 2mila metri. Mentre lungo la costa soffieranno venti anche forti. Il bollettino di Arpa Fiuli Venezia Giulia annuncia probabile acqua alta. La situzione dovrebbe normalizzarsi già nel pomeriggio.