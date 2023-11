Maltempo, il picco è passato: sabato l'allerta in Friuli Venezia Giulia diventa gialla

PORDENONE-UDINE - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato, per la giornata di domani, 4 novembre, una allerta meteo gialla «visto il permanere di livelli sostenuti dei corsi d'acqua regionali e il transito delle piene dei principali fiumi verso le foci». Non sono, invece, previsti nuovi fenomeni atmosferici. Oggi, 3 novembre, è in vigore un'allerta rossa a Pordenone, Udine e Gorizia, arancione a Trieste. Il fronte principale è ormai passato, informa la Protezione civile, anche se sulla costa continua a soffiare libeccio sostenuto, con raffiche attorno ai 70 km orari. Mareggiate sono ancora in corso sulla costa, specie ad est. Nuovi allagamenti causati dal passaggio della perturbazione sono segnalati a Cormons, Monfalcone, Osoppo, Tolmezzo, Cavazzo Carnico, Gemona, Pontebba, Majano, San Daniele del Friuli, San Leonardo, Cividale e Fagagna, mentre alberi abbattuti sono stati rimossi a Lusevera, Nimis, Basiliano, Treppo Grande, Aquileia, Rivignano Teor.

Alcune frane e smottamenti riguardano Castelnovo del Friuli (con chiusura strade per Forca e Celante) e Chiusaforte.